МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Алюминий дешевеет в четверг, инвесторы оценивают сообщения "Русала", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 мск стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снижалась на 0,4% — до 2261 долларов за тонну. Цена июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растет при этом на 0,13% — до 3,074 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды стоимость тонны меди на LME с поставкой через три месяца уменьшилась на 1,6% — до 6867 долларов за тонну, цинка — на 0,88%, до 3029 долларов за тонну.

Ранее в четверг "Русал" сообщил, что генеральный директор компании Александра Бурико и семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски, подали в отставку. Бурико оставила пост 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

Заявления об отставке подали следующие члены совета директоров: неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев, который является президентом "Русала". В заявлении не уточняется, покидает ли Соловьев пост президента.

Кроме того, компания сообщила, что международные финансовые учреждения, если не будут сняты санкции США, вероятно, приостановят операции с "Русалом" после 23 октября, что может сильно повлиять на производство и продажу металлов, а также на финансовые показатели компании.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня. На завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" время продлевалось до 23 октября.