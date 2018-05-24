МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2018)
|1,6%
|1,6% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|0,3%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь)
|10,8
|10,7 (факт)
|10:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|11:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|1,1%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,5%
|0,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|1,1%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-1,2%
|0,8%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
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|предв.
|EUR
|Еврозона — заседание Еврогруппы
|
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|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
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|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|222 тыс
|220 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
|5,6 млн
|5,56 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель)
|1,1%
|-0,2%
|17:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|24-26 май
|RUB
|ХХII Петербургский международный экономический форум /СПМЭФ/
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.05)
|457,7 млрд долл (на 11.05)
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|RUB
|Luxoft — финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 4-й квартал (оконч. 31.03.2018)
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|RUB
|Русагро — день инвестора и аналитика
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|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY)
|RUB
|Мечел — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра акционеров к ГОСА (18.06.2018, реестр для выплаты — 08.07.2018)
|5,387002045593 (ао, ап) — див-д 2016
|5,045825249373 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2017
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2018, реестр для выплаты — 04.06.2018)
|1,62 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2016
|1,05 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2017
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017 и дате закрытия реестра для выплаты)
|444,25 (9м2016) + 446,1 (фин) — див-д 2016
|224,2 (6м2017) — див-д 2017)