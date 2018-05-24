МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2018) 1,6% 1,6% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2018) 0,3% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь) 10,8 10,7 (факт)
10:00 USD США — Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
11:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
11:15 USD США — Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) 1,1% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) -0,5% 0,4%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 1,1% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -1,2% 0,8%
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета

 

 

 

 
предв. EUR Еврозона — заседание Еврогруппы

 

 

 

 
13:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета

 

 

 

 
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 222 тыс 220 тыс
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель) 5,6 млн 5,56 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель) 1,1% -0,2%
17:35 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
20:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
24-26 май RUB ХХII Петербургский международный экономический форум /СПМЭФ/

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.05) 457,7 млрд долл (на 11.05)

 

 

 

 

 RUB Luxoft — финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 4-й квартал (оконч. 31.03.2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — день инвестора и аналитика

 

 

 

 

 

 

 RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY) RUB Мечел — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — закрытие реестра акционеров к ГОСА (18.06.2018, реестр для выплаты — 08.07.2018) 5,387002045593 (ао, ап) — див-д 2016 5,045825249373 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2017

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2018, реестр для выплаты — 04.06.2018) 1,62 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2016 1,05 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2017

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017 и дате закрытия реестра для выплаты) 444,25 (9м2016) + 446,1 (фин) — див-д 2016 224,2 (6м2017) — див-д 2017)

 

 

 