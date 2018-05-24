МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции "Магнита" растут на корпоративных новостях, обновляя максимумы с февраля.

К 13.03 мск акции ритейлера дорожали на 2,2% до 5,3 тысячи рублей, ранее в четверг на новостях они подскакивали до 5,333 тысячи рублей (+2,9%) – максимума с февраля.

Ранее в четверг первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети "Магнит" на рыночных условиях с небольшой премией. А гендиректор компании Хачатур Помбухчан заявил, что один из крупнейших российских ритейлеров не планирует менять свою дивидендную политику.

Кроме того, в четверг стало известно, что первые магазины под управлением "Магнита" откроются в "Почте России" уже в июне.