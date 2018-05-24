МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался к доллару и снижался к евро, отыгрывая коррекцию европейской валюты на форексе выше отметки 1,17 доллара, говорят трейдеры. Поддержку рублю оказывают словесные интервенции с ПМЭФ.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.14 мск повышался на 5 копеек — до 61,38 рубля, курс евро — на 21 копейку и равнялся 71,91 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН К ДОЛЛАРУ

Российская валюта днем стабилизировалась против доллара и снижалась к евро, отыгрывая увеличение курса выше уровня 1,17 доллара за евро на форексе.

Стоимость нефти при этом сползает в район 79 долларов за баррель. Минэнерго США оценило, что коммерческие запасы нефти в стране, кроме стратегического резерва, за неделю по 18 мая неожиданно подскочили на 5,8 миллиона баррелей — до 438,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей. При этом выросла и добыча нефти в США за отчетный период — на 2 тысячи баррелей.

Однако поддержку рублю оказали слова первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия сохраняет приверженность курсу на свободную торговлю и свободное перемещение капитала.

Наконец, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика Банка России остается умеренно жесткой, есть люфт для снижения ставки.

В итоге днем доллар почти не менялся, а евро рос к рублю в пределах 0,3%. Рублевая цена черного золота остается около уровня 4,85 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Совокупные остатки рублевой ликвидности банков на корсчетах в ЦБ находятся вблизи максимальных отметок (2,3 триллиона), несмотря на внушительный объем средств, абсорбированных на депозитах у регулятора, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Фактически банки уже располагают необходимым объемом рублевой ликвидности для завершения налогового периода, поэтому рубль может не получить ожидаемой поддержки от финальных налоговых платежей", — добавил он.

Банк России оценил, что по итогам апреля запас долларовой ликвидности в российских банках не претерпел изменений, застыв на отметке в 86,3 миллиарда долларов, говорит Евгений Кошелев из Росбанка. Примечательно, что даже в условиях профицитного текущего счета платежного баланса по итогам месяца банки столкнулись с просадкой (в долларовом эквиваленте) как остатков на валютных текущих счетах организаций (с 42,1 миллиарда до 38,3 миллиарда), так и валютных депозитов (с 123,9 миллиарда до 120,4 миллиарда долларов), отметил он.

Таким образом, даже высокие цены на нефть пока не позволяют предположить, что запасы валютной ликвидности в распоряжении отечественных банков встали на путь устойчивого восстановления, добавил Кошелев.