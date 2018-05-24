МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется по основным индексам в небольшом минусе на неоднозначном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к 16.18 мск снижался на 0,13% — до 2392,57 пункта, индекс РТС — на 0,14%, до 1173,08 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 24 копейки — до 61,57 рубля, курс евро — на 44 копейки — до 72,14 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,49% — до 78,61 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русала" торгуются лучше рынка на новостях, акции "ГАЗа" демонстрируют положительную динамику, ГДР En+ умеренно снижаются.

К текущему моменту акции "Русала" росли на 2,06%, а с утра они поднимались на 4,7%. Бумаги En+ снижались на 1,49%, префы "ГАЗа" растут на 1,44%, его обыкновенные акции — на 0,48%.

Генеральный директор "Русала" Александра Бурико и семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски, подали в отставку, сообщил в четверг "Русал".

Минфин США заявил, что сможет снять санкции с "Группы ГАЗ", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Пока же американский минфин продлил для американских компаний и граждан в рамках санкций против РФ срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" с 5 июня до 23 октября.

Акции Московской биржи в четверг растут на 0,38%, несмотря на ввод Украиной санкций против площадки.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте президента страны, Украина ввела санкции против Московской биржи сроком на три года. Среди ограничительных мер — блокировка активов биржи, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов компании за пределы Украины, приостановление исполнения финансовых обязательств. Кроме того, бирже будет ограничено предоставление телекоммуникационных услуг, а также ей запретят осуществлять госзакупки на Украине.

Акции "Магнита" растут на 1,77% на фоне сообщения о продаже части пакета акций ритейлера группой ВТБ.

Ранее в четверг группа ВТБ сообщила, что продала компании Marathon Group 11,82% акций сети "Магнит", сумма сделки не разглашается.

Бумаги "Роснефти" из-за растущих рисков с проектами в Венесуэле падают на 0,5%, отмечает Василий Олейник из "Финама".

СНИЖЕНИЕ НА ОТЧЕТНОСТИ

Привилегированные акции "Мечела" снижаются на 3,6%, обыкновенные – на 3,95% на фоне публикации данных по МСФО за первый квартал.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2018 года снизилась в 4,2 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года — до 3,293 миллиарда рублей.

"Пожалуй, наиболее тревожной цифрой стало квартальное сокращение прибыли по МСФО, относящейся к акционерам металлургической компании… Инвесторы и спекулянты особенно чувствительны к этому показателю, поскольку он косвенно указывает на способность "Мечела" сокращать свою долговую нагрузку в среднесрочной перспективе", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции ММК (1,95%), "Распадской" (1,24%), "Северстали" (1,17%), "Алросы" (1,06%).

Среди лидеров падения – акции "Кузбасской топливной компании" (-2,05%), ИСКЧ (-1,59%), префы "Селигдара" (-1,58%), акции БСП (-1,51%), префы "Татнефти" (-1,38%), а также обыкновенные акции "Башнефти" (-1,29%), акции Polymatal (-1,18%) и "Новатэка" (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На текущий момент нет хороших драйверов для роста, поэтому к вечеру ситуация на всех фондовых рынках может немного ухудшиться. С технической точки зрения, закрытие индекса Московской биржи по итогам недели ниже отметки 2300 пунктов создаст предпосылки для новой коррекции. С перспективой на июнь сейчас инвесторам не стоит увеличивать долю рисковых активов в своих портфелях", — говорит Олейник из "Финама".

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA полагает, что в ближайшее время отечественные индексы могут оказаться под давлением укрепляющейся американской валюты. Это произойдет в случае выхода сильных данных по количеству обративших за пособием по безработице в США, поясняет свою точку зрения она.

Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня.