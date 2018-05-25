С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая-РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным остались довольны и полны оптимизма по поводу дальнейшей работы в РФ, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Козак.

"Каждая компания говорила о своем видении проблем, с которыми они сталкиваются, больших проблем, с которыми они сталкиваются, нет. Президент ответил на все вопросы, все остались довольны и полны оптимизма к дальнейшей работе ",- сказал он.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.