С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. Одной из тем обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами стали меры, предпринимаемые российскими законодателями в ответ на западные санкции, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Обсуждали вопросы развития специнвестконтрактов, реализации закона по последствиям реализации западных санкций — все, что волнует бизнес", — сказал Силуанов в кулуарах ПМЭФ после встречи.

Он уточнил, что речь идет о рамочном законе о контрсанкциях, который уже принят Госдумой, и законопроекте об ответственности за соблюдение антироссийских санкций на территории РФ, который в настоящее время дорабатывается ко второму чтению.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.