С. ПЕТЕРБУРГ, 25 мая-РИА Новости/Прайм. Участники встречи президента РФ Владимира Путина с иностранным бизнесом обсуждали разные вопросы, в том числе инвестклимат, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Обсуждались все темы, много выступлений, самые разные направления, инвестиционный климат, все, все", — сказал Козак в кулуарах ПМЭФ после встречи.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях.