С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу выразил обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение санкций, но Путин заверил предпринимателей, что проблема урегулирована, сообщил журналистам участник встречи.

"Общие вопросы (обсуждались — ред.) В основном речь шла о санкциях, законе принятом и законе, который сейчас урегулирован по части ответственности. Это раз", — сказал участник встречи.

"Второе то, что волновало инвесторов — это применение специнвестконтрактов разных. А так в основном бизнес говорил, что налицо улучшение условий работы, никто уходить не хочет", — добавил он.

"Им сказал президент, и (глава РСПП Александр) Шохин потом пояснил, что проблема урегулирована, и ничего тут такого нет", — сказал участник встречи.

Американские бизнесмены, по его словам, на встрече с Путиным вели себя очень корректно, их интересовали отраслевые вопросы.

"Очень корректно. Чисто отраслевые вопросы", — сказал участник встречи.