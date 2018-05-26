C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. "Мегафон", Газпромбанк, "Ростех" и USM Holdings планируют запустить совместный инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании в течение квартала, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор USM Management Иван Стрешинский.

В начале мая "Мегафон" сообщил о создании с Газпромбанком, "Ростехом" и USM Holdings совместного предприятия "МФ технологии" (МФТ) для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. Оператор вносит вносит в МФТ 11,5 миллиона принадлежащих ему акций класса "А" Mail.Ru Group, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. Также стороны объявили о планах по созданию фонда.

"Это будет отдельный фонд, в котором будут участвовать Газпромбанк, "Мегафон", USM. Будем так же предлагать поучаствовать Mail.Ru Group. Я думаю, что он заработает в течение ближайшего квартала", — сказал Стрешинский.

При этом он пока затруднился назвать объем фонда. "Мы этот вопрос обсуждаем. Он будет существенным для того, чтобы делать хорошие сделки. Мы будем входить в капитал компаний-стартапов и помогать им развиваться", — отметил собеседник агентства.

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