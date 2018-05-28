ТАШКЕНТ, 28 мая — ПРАЙМ. Международная финансовая корпорация (IFC, входит в структуру Всемирного банка) впервые разместила на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) облигации, номинированные в узбекской национальной валюте – на 80 миллиардов сумов (около 10 миллионов долларов), сообщает в понедельник пресс-служба ЦБ Узбекистана.

По данным пресс-службы, двухлетние облигации МФК "SamarkandBonds" объемом 80 миллиардов сумов были размещены на LSE со ставкой купона 9,5% годовых. Соглашения по продаже облигаций заключены с тремя европейскими компаниями по управлению активами. Организацию сделок взяла на себя брокерская компания ING Capital Markets.

"Данная сделка является первой в своем роде операцией с ценными бумагами в узбекских сумах на международных рынках капитала. Появление на международных рынках облигаций, номинированных в узбекских сумах, положительно скажется на имидже страны, стимулирует интерес институциональных инвесторов к Узбекистану ", — говорится в сообщении

По данным ЦБ, вырученные от размещения средства будут направлены на открытие кредитной линии в национальной валюте для финансирования проектов малого бизнеса в Узбекистане.

В ЦБ рассчитывают, что процентная ставка облигаций МФК на международном рынке будет показательным ориентиром валютного риска в Узбекистане. "Это должно помочь в оценке экономической ситуации как зарубежным финансовым институтам и инвесторам, так и экономическим ведомствам Узбекистана", — отметили в ЦБ.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября прошлого года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физлица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу. Согласно данным МВФ, инфляция в республике в 2018 году составит 14,3%. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5% против 14,4% по итогам 2017 года.