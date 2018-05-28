МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рубль днем слегка слабел к доллару и рос к евро на фоне продолжающегося снижения рынка нефти, отмечают трейдеры.

Завершающийся на этой неделе налоговый период мая поддерживает курс рубля, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.12 мск повышался на 11 копеек — до 62,40 рубля, курс евро снижался на 11 копеек и равнялся 72,46 рубля.

РУБЛЬ СЛЕГКА ТЕРЯЕТ В ВЕСЕ НА СЛАБОЙ НЕФТИ

Российская валюта днем слегка сползала против доллара и так же слегка прибавляла к евро. Рынок нефти продолжает снижаться на фоне ожиданий по поводу смягчения условий сделки ОПЕК+. Увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться уже с третьего квартала текущего года. Одним из вариантов является возврат на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Динамика курса основной валютной пары на форексе (он уже сполз в район 1,16) вносит свой вклад в курсы рубля против доллара и евро, который ушел в минус.

Определенную поддержку рублю оказывает сохраняющийся спрос на рублевую ликвидность в рамках подходящего к завершению налогового периода мая.

В итоге днем доллар прибавлял к рублю 0,2%, евро сползал на 0,1%. Рублевая цена черного золота тестирует уровень поддержки на отметке 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Можно ожидать ослабления рубля вслед за нефтью, но отечественная валюта так же игнорировала рост цен на нефть, как сейчас их снижение, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Поэтому вероятность устойчивости достигнутого курса в пределах 62-63 рубля за доллар достаточно высокая. К тому же в американских казначейских обязательствах явно развивается коррекция, которая привела доходность 10-летних обязательств до 2,93% (по сравнению с 3,12% полторы недели назад). Значит, спрос на риски возвращается", — добавил он.

Рубль пока не реагирует на разговоры о вероятности повышения НДС до 20%, что позволит правительству РФ собрать дополнительно 2 триллиона рублей в следующе шесть лет и запустить в реализацию майские указы президента Владимира Путина, говорит Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Ранее уже обсуждалось, что без затягивания поясов на уровне налогов тут не обойтись, чудес не бывает – так и оказалось. За амбиции власти заплатит каждый из россиян. Реакции на валютном рынке по этому поводу будут, но позже. Пока же доллар США закроет торги понедельника в диапазоне 62,25-63,00 рубля, евро – в пределах 72,50-73,50 рубля", — оценила она.