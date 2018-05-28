МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сбербанк ведет переговоры об обмене своего 18,5%-ного пакета акций словенской розничной сети Mercator на долю в ее материнской компании Agrokor, сообщили агентству Блумберг два источника, знакомые с ходом переговоров.

Таким образом, банк может увеличить долю в хорватской компании, которую он, как ожидается, получит в результате обмена долга Agrokor на акции в рамках реструктуризации.

Сбербанк в начале июля сообщил, что приобрел на публичном аукционе 18,53% подконтрольной хорватскому агрохолдингу Agrokor крупнейшей розничной сети в Словении Poslovni Sistem Mercator по стартовой цене 40,58 миллиона евро.

Акции были заложены в пользу Сбербанка в рамках соглашения, подписанного банком (в качестве залогодержателя) и их предыдущим владельцем Agrokor Investments B.V. Они являлись залогом, обеспечивающим исполнение обязательств перед Сбербанком в рамках кредитного соглашения с Agrokor d.d.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности — производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон Lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor, долг компании перед банком составляет более 1,1 миллиарда евро, 100 миллионов евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и были использованы для осуществления выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 миллиарда евро, отмечали в Сбербанке в феврале. Сбербанк видит шанс договориться по долгу Agrokor и готов смягчать требования, заявлял в декабре глава Сбербанка Герман Греф.