МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Московская биржа договорилась с девятью брокерами о дистанционном открытии счетов физлиц, сообщил глава Московской биржи Александр Афанасьев на конференции "Финансовый супермаркет. Финансы для всех".

"Мы договорились с девятью брокерами о том, что существует возможность дистанционно открыть счет. Это "маленький маркетплейс". Они (физлица — ред.) открывают счет, сравнивая условия у брокеров, и затем заходят непосредственно к ним (брокерам – ред.) и, таким образом, совершают первую сделку на финансовом рынке", — сказал он.

Глава биржи добавил, что возможность сравнить финансовые инструменты и приобрести их была обеспечена несколько недель назад.

Он также отметил, что из порядка десяти тысяч человек, зашедших на платформу и поинтересовавшихся услугами брокеров, открыли счет около двухсот человек. "Много это или мало? Мне кажется, это много, потому что только-только эта возможность заработала", — сказал он.

Маркетплейс – платформа электронной коммерции, в которой можно будет выбрать, как предполагается, наиболее эффективные финансовые инструменты как для долгосрочного инвестирования, так и для спекуляций на финрынке.