МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг швейцарского сырьевого трейдера Glencore до "BBB+" с "ВВВ", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

S&P также подтвердило краткосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании на уровне "А-2".

"Повышение рейтинга отражает большую финансовую осмотрительность и гибкость Glencore, а также его текущие финансовые показатели", — поясняет агентство. S&P позитивно оценивает значительное сокращение задолженности компании, что позволяет прогнозировать стабильные показатели кредитоспособности.

В релизе также отмечается, что сильная конкурентная позиция Glencore в горнодобывающем секторе поддерживается качеством его активов. Кроме того, Glencore выгодно отличается от большинства своих конкурентов с точки зрения диверсификации сырьевых товаров, однако при этом агентство отмечает присутствие определенного странового риска из-за операций Glencore в странах Африки к югу от Сахары.

S&P считает маловероятным повышение рейтинга компании в течение следующих года-двух. Вместе с тем, агентство может ухудшить прогноз по рейтингу Glencore или понизить рейтинг из-за роста задолженности или падения цен на сырьевые товары, особенно если ухудшится экономическая ситуация в Китае.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.