МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, следуя динамике бирж Европы и США накануне на фоне политической неопределенности в Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,77% — до 3065,08 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,92%, до 1752,37 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,41%, до 30054,47 пункта, корейский KOSPI — на 1,81%, до 2412,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,61%, до 5977,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,53%, до 22015,72 пункта.

Рынки Европы закрылись снижением на 1,3-1,5%, США — 0,5-1,6%, в то время как инвесторы обеспокоены событиями в Италии. Президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование "евроскептического" правительства. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.

"То, как подскочила доходность краткосрочных гособлигаций (Италии — ред.), наводит на мысли о том, что впереди на рынке нас может ждать риск дефолта. Это говорит о том, насколько ситуация серьезна. Что рынки начинают учитывать, так это не сам дефолт, а ранние выборы, ведущие к победе евроскептиков и выходу из зоны евро", — считает старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Доходность двухлетних гособлигаций Италии во вторник подскочила до 2,7-2,8% с 0,9%, что произошло на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране.

В четверг инвесторы ожидают статистику из Китая. Государственное статбюро страны опубликует индекс деловой активности (PMI) в промышленном и непроизводственном секторах за май.