МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск среды снижался на 0,05% — до 2296,76 пункта, индекс РТС рос на 0,01% — до 1154,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180530/828880887.html
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