МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ГДР En+ подскочили почти на 8% на фоне намеков Минфина США о возможности сохранения доли Олега Дерипаски в компании в пределах 40% в рамках договора об отмене санкций в отношении компании, следует из данных торгов.

К 10.23 мск ГДР En+ прибавляли 3,37% (ранее в среду уже подскакивали на 7,8% — до 320 рублей), при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,17%.

Как ранее в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, министерство финансов США намекнуло, что в рамках договора об отмене санкций в отношении компании En+ Group может позволить Олегу Дерипаске сохранить свою долю в компании в пределах 40%. По данным агентства, в министерстве отметили, что доля Дерипаски в компании должна быть "значительно меньше 50%", однако никаких конкретных цифр не привели. Отмечается, что в настоящий момент доля Дерипаски в компании составляет 66%.

Ранее в министерстве финансов США заявляли РИА Новости, что сокращение доли Дерипаски в En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября.