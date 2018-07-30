МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника с отрицательной динамикой на данных об ухудшении экономических настроений в зоне евро и накануне публикации данных по ВВП, безработице и инфляции в макрорегионе, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,01%, до 7700,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 5491,22 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 12798,2 пункта.

Трейдеры отыгрывали обнародованные в понедельник данные Еврокомиссии об ухудшении деловых настроений в еврозоне в июле. Сводный индекс экономических настроений в регионе снизился в июле до 112,1 пункта с июньского уровня в 112,3 пункта. Таким образом, показатель приблизился к годовому минимуму в 111,9 пункта, достигнутому в августе прошлого года.

"Экономические настроения ухудшились в строительном, промышленном и потребительском секторах. Несмотря на это, данные по-прежнему сильны по историческим меркам", — говорится в обзоре аналитиков Capital Economics, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Теперь инвесторы ожидают публикации данных европейского статистического агентства Евростат, которое во вторник сообщит показатели инфляции за июль, безработице за июнь и ВВП за второй квартал в еврозоне. Кроме того, ведомство опубликует данные по безработице в крупнейшей экономике Европы, Германии, в июле.