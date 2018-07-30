МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в начале недели повышался к доллару и евро в район максимумов за две недели на фоне роста рынка нефти в направлении уровня 76 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Повышенный спрос на рублевую ликвидность поддерживается в рамках налогового периода и выплат дивидендов компаниями-экспортерами, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.37 мск снижался на 49 копеек, до 62,31 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 72,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НА ДВУХНЕДЕЛЬНОМ МАКСИМУМЕ

Курс рубля вечером рос к доллару и евро, отыгрывая повышение рынка нефти в район отметки 76 долларов за баррель сорта Brent. Рынок энергоресурсов получает поддержку от сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Отмечается снижение добычи углеводородов в Венесуэле, ожидаемые санкции США против Ирана также понижают прогнозы мировой добычи. Даже Саудовская Аравия недавно была вынуждена прервать транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак йеменских повстанцев на саудовские нефтяные танкеры. Наконец, перебои в добыче нефти отмечаются в Ливии и Нигерии.

Кроме того, макроэкономический позитив подогревает рынок нефти. ВВП США во втором квартале 2018 года возрос на 4,1% в годовом выражении с показателя 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.

Поддержка рублю приходит от выплаты экспортерами дивидендов. Уплата в бюджет последних налогов июля также помогает рублю расти.

Хотя выплаты по налогу на прибыль уже не столь существенны для рынка в абсолютном масштабе, эффект от налогов ощущается и после проведения всех платежей в бюджет, когда запасы ликвидности банков сокращаются до минимальных отметок, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В итоге, доллар и евро вечером теряли 0,4-0,8% к рублю. В течение дня рубль поднимался к максимуму с 16 июля — около 62,18 рубля против доллара и 72,75 рубля против евро. Рублевая цена нефти колеблется в районе отметки 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,7-62,7 рубля, евро – в коридоре 72,3-73,5 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.

Текущие курсовые уровни доллара существенно завышены относительно фундаментально обоснованных значений, обусловленных аспектами бюджетной политики Минфина, соотношением процентных ставок центральных банков и общей макроэкономической конъюнктурой, рассуждает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"Мы прогнозируем постепенное восстановление баланса на валютном рынке, ранее наблюдавшегося на протяжении 2017 года и первого квартала 2018 года. Он соответствует диапазону 55,5-61 рубля за доллар. Прямой эффект апрельских санкций объективно несущественен в масштабах российской экономики, риск же новых жёстких ограничений, в том числе против российского госдолга, слишком мал. По мере ослабления риторики политических властей США нерезиденты будут возвращаться в рублёвый госдолг, что создаст предпосылки для перехода валютной пары доллар-рубль к означенному диапазону колебаний. Подтверждаем наш прогноз на конец 2018 года — 57,7 рубля за доллар", — сказал он.