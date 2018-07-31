МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные европейские индексы растут во вторник после финансовых отчетностей ряда компаний региона, а также на фоне неоднозначных внутренних статданных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1% — до 7709,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5491,88 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 12808,5 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные финансовой отчетности за первое полугодие компаний региона. Так, один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкая компания Lufthansa сообщила, что чистая прибыль по итогам первого полугодия 2018 года составила 677 миллионов евро, увеличившись в годовом выражении на 0,7%. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первой половине 2018 года составила 5,268 миллиарда долларов, что в 3,3 раза превышает показатель годичной давности. Стоимость акций обеих компаний демонстрирует рост на биржах.

Стратеги европейского капитала Barclays, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что пока результаты европейских компаний обнадеживают, и они ожидают улучшения ситуации на европейских фондовых рынках к концу года.

В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает новая порция макроэкономической статистики региона. Согласно официальным данным из Германии, безработица в Германии в июле сохранилась на уровне июня в 5,2%, как и ожидалось. Евростат сообщил в свою очередь, что безработица в еврозоне в июне ожидаемо сохранилась на минимуме с 2008 г в 8,3%, а годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,1% с 2% месяцем ранее, что оказалось выше прогнозов. Однако рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2018 года составил 0,3% в квартальном выражении и 2,1% — в годовом, хотя эксперты ждали значения показателей на уровне 0,4% и 2,2% соответственно.