МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поддерживается в среду днем сообщениями СМИ о том, что США собираются ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1684 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1692 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 111,95 иены за доллар со 111,87 иены за доллар, Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 94,61 пункта.

Новые сообщения СМИ привели к росту обеспокоенности на рынках, что вызвало укрепление доллара. Минувшей ночью агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Ранее заявлялось о введении пошлин в размере 10%.

Инвесторы также отыгрывают позитивную отчетность Apple. Во вторник после закрытия торгов американская компания сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% — до 11,5 миллиарда долларов, или 2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до 53,3 миллиарда долларов. На предторгах акции Apple дорожают на 3,5%.

Вечером в среду завершается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,75-2%. Участники рынка будут ждать подсказок относительно дальнейшей политики регулятора.

В пятницу, 3 августа, инвесторы ожидают публикации статистики безработицы в США за июль. Аналитики прогнозируют снижение безработицы в стране за месяц до 3,9% с 4% в июне. Этот показатель — один из ключевых для ФРС при принятии решения о монетарной политике.