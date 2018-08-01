МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Основные европейские индексы закрыли торги среды в минусе на опасениях эскалации глобального торгового конфликта и в ожидании итогов заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 1,24%, до 7652,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 5498,37 пункта, немецкий DAX — на 0,53%, до 12737,05 пункта.

Инвесторы отыгрывали новости о возможном увеличении пошлин США на китайский импорт. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов, хотя ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10%.

Кроме того, европейские рынки ждут итогов заседаний мировых ЦБ. Позднее в среду будут обнародованы результаты двухдневной встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. По мнению большинства аналитиков, регулятор сохранит процентную ставку на текущем уровне в 1,75-2%.

Помимо этого, в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты полагают, что по его итогам процентная ставка регулятора будет повышена до 0,75% годовых. На прошлой, июньской встрече британский ЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Регулятор также сообщил, что намерен начать продажу активов не раньше, чем ставка достигнет 1,5%.