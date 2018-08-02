МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) 0,725 млрд австрал. долл 1,873 млрд австрал. долл (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,040% 0,130% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -90 тыс -87,6 тыс
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль) 53,1 52,8
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,308%

 

 
14:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (август) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (август) 3 7
14:00 GBP Великобритания — Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август) 6 2
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август) 0,5% 0,75%
14:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 217 тыс 220 тыс
17:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 1%

 

 
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 0,4% 0,7%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль

 

 

 

 

 

 

 RUB VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 
10:30 мск (08:30 GMT) RUB VEON Ltd — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Ferrexpo — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
11:00 мск (09:00 GMT) RUB Ferrexpo — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB ММК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.07) 457,9 млрд долл (на 20.07)

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — Наблюдательный Совет (вопрос buy back)

 

 

 

 