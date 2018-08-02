МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
|0,725 млрд австрал. долл
|1,873 млрд австрал. долл (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
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|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,040%
|0,130% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-90 тыс
|-87,6 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)
|53,1
|52,8
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,308%
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (август)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (август)
|3
|7
|14:00
|GBP
|Великобритания — Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август)
|6
|2
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август)
|0,5%
|0,75%
|14:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|217 тыс
|220 тыс
|17:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|1%
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|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,7%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль
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|RUB
|VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|10:30 мск (08:30 GMT)
|RUB
|VEON Ltd — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Ferrexpo — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|11:00 мск (09:00 GMT)
|RUB
|Ferrexpo — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.07)
|457,9 млрд долл (на 20.07)
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|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2018
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — Наблюдательный Совет (вопрос buy back)
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