МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг лизинговой компании "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", изменив прогноз на "развивающийся", сообщает агентство в четверг.

"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М" на уровне "А-(RU)", изменив прогноз на "развивающийся"…. Кредитный рейтинг "Трансфин-М" обусловлен умеренной оценкой собственной кредитоспособности и высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны НПФ "Благосостояние". Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в РФ. "Развивающийся" прогноз по кредитному рейтингу обусловлен планируемой НПФ "Благосостояние" продажей "ТрансФин-М" новому акционеру", — говорится в сообщении.

По мнению АКРА, дальнейшая динамика кредитного рейтинга будет определяться двумя сценариями. Так, позитивное рейтинговое действие возможно в случае продажи компании акционеру с более высоким кредитным качеством по сравнению с НПФ "Благосостояние" при одновременном сохранении высокой стратегической значимости "ТрансФин-М" для нового акционера. Кроме того, к улучшению рейтинга может привести пересмотр оценки риск-профиля в случае сохранения стабильного качества лизингового портфеля компании.

При этом негативное рейтинговое действие может быть совершено в случае, если новый акционер компании будет обладать заметно более низким кредитным качеством либо стратегическая значимость "ТрансФин-М" для него будет ниже.

Как отмечают аналитики, положительное влияние на рейтинг оказывает адекватная оценка бизнес-профиля, комфортный буфер абсорбции убытков в сочетании с адекватными возможностями по внутренней генерации капитала, а также улучшающееся качество лизингового портфеля. Диверсификация обязательств компании по источникам признается удовлетворительной: они сформированы примерно поровну кредитами банков и долговыми ценными бумагами. При этом сохраняется высокая зависимость фондирования от материнской организации.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2017 году выросла на 10,3%, до 1,6 миллиарда рублей.