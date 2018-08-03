МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики, японский индекс Nikkei вышел в плюс на фоне роста сектора производителей электроники, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08%, до 2770,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,44%, до 1505,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index торговался в минусе на 0,13%, снижаясь до 27679,56 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — уменьшался на 0,08%, до 6236 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,09%, до 22531,91 пункта, корейский KOSPI — на 0,58%, до 2283,47 пункта.

Акции японских компаний-производителей электроники и бытовой техники растут на торгах в пятницу на фоне позитивных отчетностей за первый квартал 2018 года. Японский производить карт памяти ROHM Semiconductor дорожает на 1,49%, Panasonic — на 2,37%.

Поддержку этому сектору также оказывают торги в США, где накануне Apple преодолела психологическую отметку по капитализации в 1 триллион долларов.

Китайские индексы вновь торгуются преимущественно в минусе. На настроения инвесторов оказывают давление возможное замедление развития экономики, ситуация вокруг торговых отношений КНР и США, а также новый скандал с производством вакцины от бешенства корпорации Changchun Changsheng Life Sciences, пишет агентство Рейтер. Согласно заявлению на сайте государственного управления Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA), которое было опубликовано в конце июля, после проведенной проверки компания должна немедленно прекратить производство вакцины, так как регулятором было обнаружено нарушение норм управления качеством продукции.