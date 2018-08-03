Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели преимущественно снижался после обновления в самом ее начале 2-недельного максимума. При этом ослабление европейской валюты на форексе обусловило ее практическую неизменность по итогам недели.

Снижение нефтяных цен поддержало коррекцию рубля вниз. Геополитические риски в связи с возможными санкциями против госдолга РФ добавили давления на российскую валюту.

В итоге, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу рос на 40 копеек до 63,2 рубля, а евро – на 10 копеек до 73,3 рубля. Рублевая цена нефти на конец недели колебалась в районе 4,65 тысячи за баррель.

Нефть и геополитика надавили на рубль

Рубль начал торговую неделю ростом к основным резервным валютам. Поддержка пришла от попыток рынка нефти отвоевать район круглой отметки 75 долларов за баррель, утраченный две недели тому.

Рынок энергоресурсов получал поддержку от сокращения предложения нефти на мировом рынке. Отмечается снижение добычи в Венесуэле, ожидаемые санкции США против Ирана также понизят предложение сырья. Даже Саудовская Аравия недавно была вынуждена прерывать транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак йеменских повстанцев на саудовские нефтяные танкеры.

Макроэкономический позитив тоже подогревал рынок нефти. ВВП США во втором квартале 2018 года возрос на 4,1% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года, а рост ВВП (даже американского) требует ресурсов — в том числе и нефти.

Однако попытки повышения рубля не продлились долго и быстро сошли на нет. Нефть также не смогла пойти выше 75 долларов и, постояв на этой отметке, скатилась вниз, протестировав круглый уровень поддержки около 72 долларов.

Опасения "быкам" внушают данные о том, что добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня и поднялась на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей. Кроме того, минэнерго США (EIA) оценило, что среднесуточная добыча нефти в стране в мае достигла очередного исторического максимума — 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июле 2018 года выросла в годовом выражении на 2,4% — до 11,215 миллиона баррелей в день.

Наконец, Американский институт нефти (API) сообщил, что за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,6 миллиона баррелей, до 410,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей. Минэнерго США подтвердило тенденцию к снижению запасов топлива в Америке, зафиксировав снижение показателя на 3,8 миллиона баррелей.

Дополнительное давление на рубль пришло от итогов аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство на первом аукционе разместило государственные ценные бумаги серии 25083 с погашением в декабре 2021 года только на 13,081 миллиарда рублей (по номиналу) при лимите в 20 миллиардов. Впрочем, на втором все бумаги на 15 миллиардов рублей были раскуплены.

Во второй половине недели давление на рубль увеличилось от геополитического негатива. Группа сенаторов США, не дожидаясь каникул, внесла в сенат законопроект, предлагающий новые санкции против России, в том числе против нового госдолга.

Прогнозы

Риски ведения новых санкций против российского госдолга пока не очень пугают инвесторов, возможно, из-за низкой вероятности их введения.

При этом стоимость нефти, похоже, нашла поддержку на уровне 72 доллара. Помогла тоже санкционная тема, правда, касающаяся Ирана. Исламская Республика в ближайшее время может начать масштабные военно-морские учения для демонстрации своих возможностей по блокированию Ормузского пролива. Ранее высокопоставленные представители исламской республики заявляли, что в случае запрета на импорт нефти из страны они не дадут и другим экспортерам перевозить нефть через пролив.

Таким образом, рубль, скорее всего, пока останется в районе уровня 63 против доллара. При этом наращивание Минфином РФ о в августе-сентябре покупок валюты до рекорда в 383,2 миллиарда рублей (по 16,7 миллиарда ежедневно) не скажется существенно на курсовой динамике рубля, поскольку этот объем по-прежнему невелик по сравнению с общим дневным оборотом, а сама операция работает на формирование резерва, читай — стабильности в будущем – довольно непростом, если учитывать санкционный энтузиазм американских конгрессменов.



