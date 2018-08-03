МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером в пятницу продолжил почти незаметно повышаться по отношению к доллару и евро, несколько дней ослабления рубля сменились попытками его коррекции на ослаблении опасений относительно новых санкций США по отношению к долговым бумагам РФ, отмечают эксперты.

Рубль в пятницу в небольшом плюсе к доллару и в меньшей степени к евро на фоне попыток европейской валюты закрепиться на форексе на отметке 1,16 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.26 мск снижался на 16 копеек, до 63,25 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 73,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЕВАЯ КОРРЕКЦИЯ

Несколько дней роста доллара подвели его к сильному уровню сопротивления в районе 63,5 рубля. Однако сразу преодолеть его не получилось, и российская валюта демонстрирует робкие попытки коррекции вверх, говорят трейдеры.

Рынок нефти также неуверенно пытается вернуться на отметку 73 доллара за баррель.

"Черное золото" поддерживается статистикой о ее запасах в США. По данным управления энергетической информации минэнерго страны, запасы нефти на крупнейшем в Штатах терминале в Кушинге (Cushing) за неделю к 27 июля снизились на 1,3 миллиона баррелей — до 22,4 миллиона баррелей.

При этом "медвежьим" фактором стало сообщение агентства Блумберг ранее в пятницу о том, что Китай отказался соблюдать просьбу США о сокращении импорта иранской нефти.

В то же время заявление Минфина РФ о наращивании в августе-сентябре покупок валюты до рекорда в 383,2 миллиарда рублей (по 16,7 миллиарда ежедневно) не сказались существенно на курсовой динамике рубля, поскольку этот объем по-прежнему невелик по сравнению с общим дневным оборотом, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро вечером теряют 0,1-0,2%, а рублевая цена барреля марки Brent сползла к отметке 4,6 тысячи.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,7-63,7 рубля, евро – в коридоре 72,7-73,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Встретив сопротивление на рубеже 63,5 рубля, американская валюта скорректировалась и впоследствии растеряла все преимущество, лишившись поддержки с рынка форекс, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Определяющим фактором на россии?ском рынке остается геополитическии? фон, однако инвесторы достаточно быстро пришли в себя после очередных новостей о расширении санкций на российский госдолг и пока похоже по-прежнему не слишком верят в наихудший сценарий", — заключил он.