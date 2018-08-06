МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CAD Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь) 2,6% -4% (факт)

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,5% 0,5% (прогноз)
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,3% 2,6% (прогноз)

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — Наблюдательный Совет (новая редакция положения о див-дной политике, рекоменд. по див-дам 1П2018) 5,24 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ВОСА (28.09.2018, перевыборы СД, див-ды 2017)

 

 

 

 