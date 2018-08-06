МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CAD
|Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто
|
|
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)
|2,6%
|-4% (факт)
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,5%
|0,5% (прогноз)
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,3%
|2,6% (прогноз)
|
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|АК АЛРОСА — Наблюдательный Совет (новая редакция положения о див-дной политике, рекоменд. по див-дам 1П2018)
|5,24 — див-д 2017
|
|
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ВОСА (28.09.2018, перевыборы СД, див-ды 2017)
|
|