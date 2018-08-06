ЛОНДОН, 6 авг — ПРАЙМ. Цены на медь и другие цветные металлы в понедельник упали на фоне эскалации внешнеторговой напряженности между США и Китаем, сообщает Dow Jones.

Медь на LME торговалась с понижением на 1,09%, по 6108,50 доллара за тонну.

"Внешнеторговые разногласия США и КНР, которые продолжили усиливаться на минувших выходных, оказали давление почти на все металлы в начале новой недели", – отметили аналитики Commerzbank.

Как сообщил Китай вечером в пятницу, он намерен ввести тарифы на импорт большинства американских товаров по ставке от 5% до 25%. Такое решение было принято в ответ на угрозы Трампа, прозвучавшие ранее на прошлой неделе, о более чем удвоении пошли на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов.

На выходных Трамп написал в твиттере, что тарифы в отношении Китая "работают намного лучше, чем кто бы то ни было мог ожидать".

Цинк торговался с понижением на 1,88%, по 2558,50 доллара за тонну, алюминий прибавил в цене 0,25% до 2033,00 долларов за тонну. Олово подешевело на 0,08% до 19 615,00 долларов за тонну, никель – на 1,33% до 13 330,00 долларов за тонну, а свинец подешевел на 1,63% до 2078,00 долларов за тонну.

“Из-за внешнеторговых трений на рынке металлов, вероятно, еще какое-то время будет наблюдаться неопределенность, и эти разногласия останутся ключевым драйвером для цен, по крайней мере, в ближайшем будущем”, — отметили в Commerzbank.

Китай является крупнейшим в мире потребителем промышленных металлов, таких как медь.

Между тем цены на золото снизились на фоне укрепления доллара.

В понедельник спот-цены на золото упали примерно на 0,4%.

“Цены на золото снижаются, несмотря на усиление внешнеторговых разногласий между США и Китаем”, — отметили аналитики ING.

“Драйверами падения цен являются повышение процентных ставок и укрепление доллара”, — добавили в ING.

Сырьевые товары, деноминированные в долларах, такие как золото, обычно проявляют обратную корреляцию с этой валютой. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость американской валюты против корзины из 16 других валют, в понедельник вырос на 0,26%.

Серебро на рынке спот недавно снизилось в цене на 0,76%, до 15,35 доллара за унцию, а палладий и платина подешевели примерно на 0,4%.