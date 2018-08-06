МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник растут на сообщениях о восстановлении санкций США против Ирана, в то время как на открытии биржи колебались, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,02%, до 25467,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 7834,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,21%, до 2846,18 пункта.

Как сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США, первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск).

Вступят в полную силу санкции на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами. Под запрет попадут определенные сделки с иранским риалом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором.

Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов. Чиновник напомнил, что вторая часть санкций будет восстановлена 4 ноября по истечении 180-дневного переходного периода, который США дали на то, чтобы другие страны могли подготовиться к выполнению их условий.

При этом на открытии биржи не демонстрировали четкой динамики и реагировали на разнонаправленные факторы — позитивные отчетности американских компаний и опасения по поводу развития "торговой войны" между США и КНР. "Люди ждут, каким будет следующий катализатор для рынка. Будет ли это геополитический фактор или переброс инвестиций в определенный сектор экономики", — приводит издание Wall Street Journal мнение управляющего директора по торговле акциями Credit Suisse Group Роба Бернстона (Rob Bernstone).