МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник умеренно растет к доллару и стабилизировался к евро на фоне укрепления европейской валюты к отметке 1,16 доллара.

Повышение рынка нефти к 75 долларам за баррель сорта Brent поддерживает рост рубля, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.13 мск снижался на 22 копейки, до 63,52 рубля, курс евро рос на 2 копейки и равнялся 73,65 рубля.

РУБЛЬ – ПОПЫТКИ РОСТА

Российская валюта подрастала днем против доллара и стабилизировалась к евро на фоне попыток рынка нефти вернуться в район уровня 75 долларов за баррель марки Brent.

"Черное золото" получает поддержку от новостей о возвращении санкций США против Ирана. Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий в себя санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Впрочем, европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия действующего соглашения с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана — для защиты европейских компаний.

Но и риски введения новых санкций США против России сохраняют сдерживающий эффект для рубля, отмечают аналитики.

Представленный в Конгрессе США законопроект о новых санкциях против РФ, который включает в себя серьезные меры в отношении российского финансового сектора, в случае его принятия может иметь весьма ощутимые последствия, однако формулировки документа до конца не ясны, говорят эксперты.

В итоге, доллар днем снижался к рублю на 0,4%, евро мало менялся. Рублевая цена барреля марки Brent поднялась в район уровня 4,75 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Неделя для валют развивающихся стран началась неудачно, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Опасение инвесторов об усилении санкций, а также неопределенность вокруг торговых отношений США, в условиях пониженных объемов торгов продолжает выступать основной причиной для бегства в доллар", — добавил он.

Впрочем, сегодня на волне стабилизации внешних площадок рубль, вероятно, будет торговаться вокруг уровня 63,50 против доллара, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.