МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,85 трлн йен
|1,76 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)
|1,938 трлн йен
|1,176 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (июнь)
|1%
|-1,1% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июль)
|11,2%
|12,2% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июль)
|14,1%
|27,3% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (июль)
|41,47 млрд юаней
|28,05 млрд юаней (факт)
|6:05
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|4,7%
|1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,803 млн барр
|-3,333 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,338 млн барр
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|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,859%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГАЗ — ВОСА (реестр закрыт 17.06.2018, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|Московская биржа — СД (утверждение условий допсоглашения к трудовому договору с членом правления)
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|RUB
|МРСК Волги — СД (утверждение страховщика общества)
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|RUB
|Росбанк — СД (отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО о работе за 2кв2018)
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