МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,85 трлн йен 1,76 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь) 1,938 трлн йен 1,176 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (июнь) 1% -1,1% (факт)
предв. CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июль) 11,2% 12,2% (факт)
предв. CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июль) 14,1% 27,3% (факт)
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (июль) 41,47 млрд юаней 28,05 млрд юаней (факт)
6:05 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 4,7% 1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,803 млн барр -3,333 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,338 млн барр

 

 
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,859%

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГАЗ — ВОСА (реестр закрыт 17.06.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — СД (утверждение условий допсоглашения к трудовому договору с членом правления)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Волги — СД (утверждение страховщика общества)

 

 

 

 

 

 

 RUB Росбанк — СД (отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО о работе за 2кв2018)

 

 

 

 