МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Акции АФК "Система" теряют порядка 2%, а в начале торгов упали на 4,5% на новостях о возможных санкциях против основного владельца и председателя совета директоров корпорации Владимира Евтушенкова, следует из данных торгов.

К 10.16 мск акции АФК "Система" снижались на 1,84% — до 8,8 рубля (уже падали на 4,5% — до 8,565 рубля). Акции дочерних компаний АФК также снижаются: МТС – на 0,9%, малоликвидные акции "Детского мира" — на 1,11%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,45%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против Евтушенкова, следует из письма госдепа, опубликованного американским конгрессменом Илеаной Рос-Лейтинен. Введение санкций рассматривается в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Рос-Лейтинен совместно с конгрессменом Марком Уокером ранее направила обращение госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму. Ответ Госдепа она опубликовала в Twitter.