МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля снижается почти на 2% к доллару и евро на фоне усиления санкционной риторики США: евро поднялся выше 75 рублей впервые с 8 мая, доллар нацелился на 65 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 14.11 мск среды рос на 1,22 рубля- до 74,87 рубля, курс доллара — на 1,09 рубля, до 64,59 рубля. Ранее в ходе торгов евро уже подскакивал до 75,19 рубля, доллар — до 64,88 рубля.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.