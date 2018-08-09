МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг значительно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), в лидерах падения находится "Сбербанк", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,92% — до 6,42 доллара, "Лукойла" — на 1,9%, до 68,01 доллара, "Новатэка" — на 3,5%, до 147,56 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,57% — до 4,34 доллара, "Газпром нефти" — на 3,38%, до 23,58 доллара.

Цена расписок ВТБ уменьшалась на 2,57% — до 1,4 доллара, Сбербанка — на 5,68%, до 11,38 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в стоимости на 2,91%, до 18,35 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 2,76% — до 16,29 доллара, "Северстали" — на 1,68%, до 15,46 доллара, НЛМК — на 2,93%, до 23,83 доллара.

Цена бумаг "Магнита" снижалась на 2,91%, до 16 долларов, "Ленты" — на 2,05%, до 4,9 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 2,24%, до 2,58 доллара.