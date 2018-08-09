МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена золота растет в четверг, несмотря на укрепление доллара, так как участники рынка в целом интерпретируют статистику в рамках своих более ранних прогнозов и в отсутствие непредвиденных факторов, которые могли бы спровоцировать интерес к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,4 доллара, или на 0,11%, до 1222,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,25% — до 15,47 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28% — до 95,32 пункта. При удорожании доллара золото обычно становится менее привлекательным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Однако аналитики отмечают, что трейдеры уже отразили в ценах повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США еще дважды в текущем году, и новая статистика в целом вписывается в эти ожидания. Так, данные по снижению числа заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю снизилось на 6 тысяч против ожиданий аналитиков на рост на 2 тысячи.

"Учитывая, что не было фундаментальных изменений в показателях, на которые ориентируется ФРС при повышении ставки, а также особенных обострений на геополитическом фронте, можно ожидать, что рынок будет тестировать уровень поддержки для золота в 1,2 тысячи доллара. А чем дольше золото будет торговаться на отметке выше 1,207 тысячи, тем выше процент того, что это будет минимумом на 2018 год", — приводит агентство Market Watch аналитика Kitco Metals Питера Хьюга (Peter Hug).