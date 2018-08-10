МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне опасений относительно усиления торгового конфликта Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% — до 2790,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,29%, до 1510,03 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,47% — до 28473,27 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,57%, до 22470,65 пункта, корейский KOSPI — на 0,69%, до 2288,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,06% — до 6294,1 пункта.

Давление на настроения инвесторов в пятницу продолжают оказывать новости относительно торгового конфликта США и Китая, вышедшие ранее на текущей неделе. Так, в среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

В то же время время немного ограничить негатив на биржах помогают новые макроэкономические данные из Японии. Согласно официальным данным, ВВП страны во втором квартале 2018 года, по первой оценке, поднялся на 0,5% в квартальном выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Аналитики ожидали роста на 0,3%. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне увеличился на 1,9% после снижения на 0,9% в первом квартале. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,4%.

"Новые цифры подтверждают, что снижение ВВП было не чем иным, как временным явлением, а не признаком поворотного момента в бизнес-цикле", — сказал агентству MarketWatch аналитик Barclays Тетсуфуми Ямакава (Tetsufumi Yamakawa).