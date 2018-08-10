МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром колеблются. С одной стороны, негативно влияют на торги данные о росте запасов в США и глобальные торговые риски, при этом опасения по поводу поставок из Ирана сдерживают снижения котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 71,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,21%, до 66,67 доллара за баррель, ранее в ходе торгов оба показателя, напротив, росли.

Инвесторы продолжают отыгрывать последние данные по нефтяному рынку. Так, по данным минэнерго страны, за неделю по 3 августа запасы нефти в США снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 407,4 миллиона баррелей. Эксперты при этом ожидали большего сокращения — на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 405,9 миллиона баррелей.

Вовлечение нефтяного рынка в торговый конфликт между США и КНР также оказывает давление на котировки. В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

Инвесторы при этом продолжают следить за ситуацией между США и Ираном, которая может оказать потенциальную угрозу поставкам иранской нефти. На днях был восстановлен первый пакет санкций США против Ирана. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, должен быть реализован 5 ноября.

Позднее в пятницу трейдеры ожидают статистику по динамике числа буровых установок, которая будет опубликована американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По данным за неделю по 3 августа общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на четыре штуки, или на 0,4% — до 1,044 тысячи штук.