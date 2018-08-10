МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В пятницу турецкая лира упала против доллара США более чем на 10%, причем американская валюта поднялась до максимума за год. Эти изменения происходят на фоне опасений рынков за судьбу финансовой системы Турции, сообщает Dow Jones.

Утром пятницы в Гонконге пара доллар/лира торговалась по 6,21, что стало новым рекордным минимумом для турецкой валюты.

Индекс доллара DXY вырос на 0,6%, до 96. Пара евро/доллар США упала на 0,8%, до минимума с июля 2017 года 1,1445. Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 1%, до 0,729.

"Несколько дней мировые рынки наблюдали за падением турецкой лиры больше с любопытством, чем с беспокойством, видимо, считая, что его проблемой одной только Турции, сказал валютный стратег-аналитик Westpac Шон Кэллоу. — Теперь, похоже, отношение изменилось".

За неделю турецкая лира упала более чем на 20%, так как мировые рынки засомневались в способности Турции выплачивать долги в иностранной валюте.

Ослабление евро последовало за сообщением Financial Times о том, что ЕЦБ изучает воздействие кризиса в Турции на некоторые европейские банки.

Аналитики и инвесторы объясняют сильное давление на лиру тем, что страна накопила большие долги, деноминированные в долларах и других иностранных валютах, причем все это — на фоне разногласий между Вашингтоном и Анкарой.

Ограниченность валютных резервов Турции может заставить ее обратиться за финансовой помощью в МВФ, если правительство готово выполнять строгие требования фонда.

"С учетом низкого уровня резервов, думаю, им придется обращаться в МВФ, и чем раньше они это сделают, тем лучше", — сказал Пол Макнамара из GAM International Management.

Прошедшие на этой неделе переговоры между США и Турцией по поводу заключения американского пастора по обвинению в терроризме не помогли найти выход из тупика. США готовятся приять очередные штрафные меры. На прошлой неделе они уже ввели экономические санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции.

"Дипломатический конфликт с США усиливает внутренние проблемы, которые негативно влияют на деноминированные в лирах активы", — сказал старший стратег-аналитик Rabobank Майкл Эвери.