МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ во втором квартале 2018 года снизилась на 0,9 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 42,2%, свидетельствуют данные Банка России.

Объем евробондов РФ, принадлежащих нерезидентам, во втором квартале сократился на 387 миллионов долларов — до 16,525 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 января 2018 года вложения нерезидентов в еврооблигации РФ составляли 15,099 миллиарда долларов по номиналу, что соответствовало 38% от общей задолженности по евробондам.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения этими бумагами в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).