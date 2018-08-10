МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу снижаются вслед за европейскими индексами на фоне финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,76%, до 25314,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 7851,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2836,93 пункта.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Минфин США ранее ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

На фоне этих сообщений курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум. Пара доллар-лира торговалась на отметке 6,46 лиры за доллар. Снижение лиры при этом продолжалось на протяжении всей торговой сессии. По данным Financial Times, представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции — BBVA, UniCredit и BNP Paribas.

Подобные же риски могут распространиться и на американскую финансовую систему, считают эксперты. "Банки — это рычаги влияния на мировую экономику. При любом шансе распространения рисков (на всю мировую финансовую систему — ред.) банки снижаются на торгах", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).