МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет на обострении геополитической напряженности в связи с двукратным повышением США пошлин на алюминий и сталь из Турции, практически не реагируя при этом на укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,5 доллара, или на 0,31%, до 1223,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,34% — до 15,4 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,66%, до 96,13 пункта.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

"На фоне паники из-за Турции, распространяющейся на другие рынки, золото, традиционно используемое как безопасная инвестиция во времена неопределенности, начало больше привлекать трейдеров", — отмечает в интервью агентству Рейтер аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

При этом эксперт отмечает, что золото растет в цене, несмотря на уверенный рост курса доллара. "Происходит схватка между укрепляющимся долларом и спросом на безрисковые активы", — сказал Хансен.

Золото традиционно считается безопасным активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.