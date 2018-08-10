МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Инициативы президента США Дональда Трампа по Турции стали "последней каплей" и приблизили российский рынок акций по долларовому индексу РТС к минимуму года, который держится с апреля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,5% — до 2275,05 пункта, индекс РТС — на 3,68%, до 1056,93 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск рос на 1,1 рубля — до 67,75 рубля, курс евро — на 0,34 рубля, до 77,28 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,19% — до 72,93 доллара за баррель.

РАЗДРАЖИТЕЛИ РЫНКА АКЦИЙ

Акции российских компаний горнодобывающей и металлургической промышленности были в авангарде падения из-за рисков увеличения налоговой нагрузки.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов ранее предложил изъять в бюджет допдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

Позже в пятницу глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ при подготовке доклада о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, учтет доводы компаний и изучит последствия для инвестклимата, никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент не готовится. Однако акции горнодобывающего и металлургического секторов, а также сектора химической промышленности сохранили темпы снижения, нейтрально реагируя на заявление Силуанова.

На вечерних торгах рынку акций РФ добавило негатива заявление президента США об увеличении в два раза пошлин на турецкие сталь и алюминий — до 20% и 50% соответственно.

Напряженность в отношениях Турции и США сохраняется: судя по заявлению Трампа, визит турецких официальных лиц на этой неделе для переговоров о санкциях не был успешным, отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Собственно, увеличение пошлин на турецкие сталь и алюминий не является сильным негативом для турецкой экономики. Но само по себе заявление Трампа показывает, что напряжённость в отношениях США и Турции сохраняется, возможны новые санкции. Мы не исключаем, что в ближайшее время США объявит о новых санкциях в отношении Турции. Экономика Турции и без того сейчас испытывает серьёзные проблемы — дефицит текущего счёта и бюджета, ускорение инфляции, поэтому пике турецкой лиры видится логичным", — говорит он.

"Ускоренная девальвация турецкой лиры, достижение ею исторических минимумов вызвали ответную реакцию на европейских площадках и развивающихся рынках. Инвесторы начали опасаться возникновения финансового кризиса в Турции и распространения его на рынок еврозоны, а также другие рынки. Непростая ситуация на внешних площадках, в частности, развивающихся, усилила негативный эффект от санкций на российском рынке и подстегнула падение российской валюты к более низким отметкам", — комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"Дополнительный негатив несет российская санкционная тематика. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о категорическом неприятии новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей". Таким образом, через три месяца после возможного введения через полторы недели первого пакета санкций США против РФ, видимо, придет и второй – к ноябрю с запретом полетов "Аэрофлота" за океан", — в свою очередь прокомментировал аналитик Forex Club Иван Марчена.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

На этих негативных триггерах акции "Норникеля" на Московской бирже к закрытию торгов упали на 1,81%, НЛМК теряли 5,37%, ММК — 5,17%, бумаги "Мечела" (префы упали на 3,13%, обыкновенные акции – на 4,78%), акции "Северстали" — на 3,21%, ЧТПЗ – на 3,21%, Polymetal – 2,27%, "Полюса" – 5,3%, "Алросы" – 4,8%.

Акции "Уралкалия" при этом подешевели на 2,29%, "Фосагро" — на 0,17%, "Акрона" — на 0,25%.

В лидерах снижения также бумаги банковского сектора: акции ВТБ упали на 3,86%, префы Сбербанка – на 4,2%, его обыкновенные акции – на 4,98%.

Акции "Аэрофлота" упали на 4,28%.

Сбербанк считается любимой "фишкой" нерезидентов — ее падение может быть продолжением темы санкций в сочетании с текущими негативными событиями на развивающихся рынках, отмечает Соснова из "Фридом Финанс".

В лидерах роста — акции "Мосэнерго" (3,05%), префы "Сургутнефтегаза" (2,66%), акции ОВК (2,49%), "Русснефти" (1,55%), "Мегафона" (1,55%), "Новатэка" (0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Свои финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года по МСФО на следующей неделе представят ГМК "Норильский никель", "Русагро", X5 Retail, ТМК; "Татнефть" и "Норникель" проведут заседания совета директоров на котором обсудят дивиденды, напоминает Артем Михайлин из "Велес капитала".

Кроме того на следующей неделе будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI, добавляет он. "В Еврозоне представят индекс потребительских цен за июль. В Китае огласят объем промышленного производства. В США выйдет статистика по объемам розничных продаж за июль, числу выданных разрешений на строительство и запасам сырой нефти. Также в США представят базовый индекс розничных продаж за июль, индекс производственной активности за август", — перечисляет предстоящие события аналитик.

"Глава правительства Дмитрий Медведев заявил сегодня, что новые санкции означают полномасштабную торговую войну, и Россия к ней подготовится, проработав встречные меры. Ухудшение геополитической обстановки будет оказывать существенное давление на российские активы", — считает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.