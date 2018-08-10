МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Инициативы президента США Дональда Трампа по Турции стали "последней каплей" и приблизили российский рынок акций по долларовому индексу РТС к минимуму года, который держится с апреля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,5% — до 2275,05 пункта, индекс РТС — на 3,68%, до 1056,93 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск рос на 1,1 рубля — до 67,75 рубля, курс евро — на 0,34 рубля, до 77,28 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,19% — до 72,93 доллара за баррель.

РАЗДРАЖИТЕЛИ РЫНКА АКЦИЙ

Акции российских компаний горнодобывающей и металлургической промышленности были в авангарде падения из-за рисков увеличения налоговой нагрузки.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов ранее предложил изъять в бюджет допдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

#Финансы

Изъятие сверхдоходов предприятий ликвидирует стимулы развития производства

Позже в пятницу глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ при подготовке доклада о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, учтет доводы компаний и изучит последствия для инвестклимата, никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент не готовится. Однако акции горнодобывающего и металлургического секторов, а также сектора химической промышленности сохранили темпы снижения, нейтрально реагируя на заявление Силуанова.

На вечерних торгах рынку акций РФ добавило негатива заявление президента США об увеличении в два раза пошлин на турецкие сталь и алюминий — до 20% и 50% соответственно.

Напряженность в отношениях Турции и США сохраняется: судя по заявлению Трампа, визит турецких официальных лиц на этой неделе для переговоров о санкциях не был успешным, отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Собственно, увеличение пошлин на турецкие сталь и алюминий не является сильным негативом для турецкой экономики. Но само по себе заявление Трампа показывает, что напряжённость в отношениях США и Турции сохраняется, возможны новые санкции. Мы не исключаем, что в ближайшее время США объявит о новых санкциях в отношении Турции. Экономика Турции и без того сейчас испытывает серьёзные проблемы — дефицит текущего счёта и бюджета, ускорение инфляции, поэтому пике турецкой лиры видится логичным", — говорит он.

Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что повысил в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50%

"Ускоренная девальвация турецкой лиры, достижение ею исторических минимумов вызвали ответную реакцию на европейских площадках и развивающихся рынках. Инвесторы начали опасаться возникновения финансового кризиса в Турции и распространения его на рынок еврозоны, а также другие рынки. Непростая ситуация на внешних площадках, в частности, развивающихся, усилила негативный эффект от санкций на российском рынке и подстегнула падение российской валюты к более низким отметкам", — комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"Дополнительный негатив несет российская санкционная тематика. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о категорическом неприятии новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей". Таким образом, через три месяца после возможного введения через полторы недели первого пакета санкций США против РФ, видимо, придет и второй – к ноябрю с запретом полетов "Аэрофлота" за океан", — в свою очередь прокомментировал аналитик Forex Club Иван Марчена.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

На этих негативных триггерах акции "Норникеля" на Московской бирже к закрытию торгов упали на 1,81%, НЛМК теряли 5,37%, ММК — 5,17%, бумаги "Мечела" (префы упали на 3,13%, обыкновенные акции – на 4,78%), акции "Северстали" — на 3,21%, ЧТПЗ – на 3,21%, Polymetal – 2,27%, "Полюса" – 5,3%, "Алросы" – 4,8%.

Акции "Уралкалия" при этом подешевели на 2,29%, "Фосагро" — на 0,17%, "Акрона" — на 0,25%.

В лидерах снижения также бумаги банковского сектора: акции ВТБ упали на 3,86%, префы Сбербанка – на 4,2%, его обыкновенные акции – на 4,98%.

Акции "Аэрофлота" упали на 4,28%.

Сбербанк считается любимой "фишкой" нерезидентов — ее падение может быть продолжением темы санкций в сочетании с текущими негативными событиями на развивающихся рынках, отмечает Соснова из "Фридом Финанс".

В лидерах роста — акции "Мосэнерго" (3,05%), префы "Сургутнефтегаза" (2,66%), акции ОВК (2,49%), "Русснефти" (1,55%), "Мегафона" (1,55%), "Новатэка" (0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Свои финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года по МСФО на следующей неделе представят ГМК "Норильский никель", "Русагро", X5 Retail, ТМК; "Татнефть" и "Норникель" проведут заседания совета директоров на котором обсудят дивиденды, напоминает Артем Михайлин из "Велес капитала".

%США Россия

Медведев: Новые санкции к РФ можно считать объявлением экономической войны

Кроме того на следующей неделе будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI, добавляет он. "В Еврозоне представят индекс потребительских цен за июль. В Китае огласят объем промышленного производства. В США выйдет статистика по объемам розничных продаж за июль, числу выданных разрешений на строительство и запасам сырой нефти. Также в США представят базовый индекс розничных продаж за июль, индекс производственной активности за август", — перечисляет предстоящие события аналитик.

"Глава правительства Дмитрий Медведев заявил сегодня, что новые санкции означают полномасштабную торговую войну, и Россия к ней подготовится, проработав встречные меры. Ухудшение геополитической обстановки будет оказывать существенное давление на российские активы", — считает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.