МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", дешевеют только расписки "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,23% — до 6,48 доллара, "Лукойла" — на 1,1%, до 67,68 доллара, "Новатэка" — на 2,37%, до 155,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,72% — до 4,25 доллара, "Газпром нефти" — на 0,71%, до 24,92 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,8% — до 1,33 доллара, Сбербанка — на 1,42%, до 11,76 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивались в цене на 3,29%, до 18,22 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 1% — до 16,5 доллара, "Северстали" — на 0,96%, до 15,24 доллара, НЛМК — на 0,78%, до 23,14 доллара.

Бумаги "Магнита" прибавляли 2,69% — до 14,81 доллара, "Ленты" — опускались в цене на 0,16%, до 4,59 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,64% — до 2,54 доллара.