МОСКВА, 15 авг ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" подскакивали на 8% после сообщения о выкупе у миноритариев 4,3% акций компании на 7,04 миллиарда рублей, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.37 мск акции "Аэрофлота" дорожали на 6,25% — до 113,95 рубля (уже поднимались на 8% — до 115,75 рубля), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,28%.

Ранее в среду компания сообщила, что совет директоров утвердил отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Аэрофлот". Речь идет о требованиях акционеров, которые на состоявшемся 25 июня 2018 года годовом собрании проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании.

Всего будет выкуплено 47,817 миллиона акций (4,3%) на общую сумму 7,039 миллиарда рублей пропорционально заявленным акционерами требованиям.