МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций взяли паузу после снижения на азиатских биржах. Инвесторы продолжили анализировать последствия валютного кризиса в Турции. Турецкая лира тем временем восстанавливает позиции, сообщает Dow Jones.

Несмотря на общее настороженное отношение к экономической ситуации в Турции, лира растет второй день подряд. В первой половине европейской сессии она поднялась в паре с долларом на 3,1% до 6,1724.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,1%. В медийном и страховом секторах наблюдался подъем, а бумаги сырьевых компаний теряли в цене. Акции добывающих гигантов Glencore, BHP Billiton и Rio Tinto понизились более чем на 1,5% на фоне снижения цен на черные и цветные металлы. Медь на торгах в Лондоне подешевела на 2,3%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились.

В Азии снижение затронуло технологический сектор. Акции Tencent опустились до минимума почти за год, после того как китайские регуляторы отозвали лицензию на ее недавно выпущенную видеоигру. Игры приносят Tencent, которая также владеет приложением WeChat, около половины выручки и еще большую часть прибыли. Акции Tencent подешевели на 3,6%.

На торговых площадках Гонконга и континентального Китая было отмечено снижение, основными участниками которого стали компании из сектора здравоохранения. Индекс Shanghai Composite потерял 2,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,7%, японский Nikkei опустился на 0,7%.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна увеличит таможенные пошлины на некоторые американские продукты в ответ на санкции со стороны США. В частности, это решение коснется алкогольных напитков, пассажирских автомобилей, табачных изделий, косметики, риса и угля.

По данным Thomson Reuters, доходность турецких облигаций, номинированных в местной валюте, с погашением в ноябре 2019 года понизилась сегодня до 26,5%, тогда как вчера составляла 30,8%. В начале августа она равнялась 20%, а в январе – 13%.

Инвесторы опасались, что разразившийся в Турции валютный кризис распространится и на другие развивающиеся страны. Эти тревоги подогревает тот факт, что укрепление доллара делает более затратным погашение и рефинансирование долларовых кредитов. У Турции соотношение долга в иностранной валюте и ВВП выше, чем у многих стран на схожем этапе экономического развития.

Однако директор Candriam по размещению средств Надеж Дюфоссе считает, что проблемы Турции обусловлены спецификой ее экономики, а "риск их распространения на другие страны пока невелик".

По данным Института международных финансов, в развивающихся странах долларовый долг правительств, финансовых организаций и компаний, который должен быть погашен в 2018–2025 годах, составляет 2,7 трлн долларов.

Индекс доллара WSJ подрос на 0,1%. С начала года он набрал более 5%, что помогло США частично компенсировать негативный эффект от внешнеторговых конфликтов. Министерство труда США во вторник сообщило, что цены на импортные товары без учета топлива снизились в июне на 0,3%. В июне наблюдался аналогичный спад, тогда как на протяжении пяти предыдущих месяцев происходил рост.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась со вчерашних 2,893% до 2,889%.

Нефть марки Brent, служащая международным ориентиром, подешевела на 0,9% — до 71,84 доллара за баррель. Золото снизилось в цене на 0,7% — до 1192,50 доллара за унцию.