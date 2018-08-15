МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются на 1,2-1,7% на фоне обострения торговых отношений США с Турцией и Китаем, а также слабой статистики промышленного производства, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,2%, до 24997,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,68%, до 7737,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,25%, до 2804,08 пункта.

Негатив на рынках связан с событиями в международной торговле. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция в ответ на санкции США в среду повысила пошлины на ряд американских товаров. Введены также дополнительные пошлины на экспортируемые из страны табачные изделия в размере 60%, на алкоголь — 140%, на автомобили — до 120%, на косметические изделия — до 60%, на рис — 50%, на фрукты — 20%.

Инвесторы также отреагировали на новый виток конфликта США с Китаем. Китай во вторник обратился в ВТО с иском против США в связи с введенными ранее пошлинами в размере 30% на импорт фотоэлементов и солнечных батарей. В заявлении министерства коммерции КНР говорится, что введенные ранее США пошлины можно рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО об обеспечении гарантийных мер и как нарушение законных прав и интересов Китая, они также оказывают серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО.

На фоне рисков, связанных с глобальной торговлей, так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — подскочил до максимума с 3 июля. Согласно данным торгов, индекс растет на 23,37% и находится на отметке в 16,3 пункта.

Кроме того, пессимизм на биржах был поддержан макростатистикой из США. Согласно обнародованным в среду данным ФРС, объем промышленного производства в стране в июле вырос только на 0,1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%.