МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 80 млрд йен -50 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июль) 6,7% 3,9% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июль) 721 млрд йен -231 млрд йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 58,2 тыс -3,9 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) 41,2 тыс 19,3 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 5,4% 5,3% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) -0,6% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) 3% 2,8%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -0,5% 0,2%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 2,9% 3%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,4%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь) 16,5 млрд евро 18 млрд евро
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,292 млн 1,31 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) -0,7% 1,4%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,173 млн 1,27 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) -12,3% 7,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 213 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) 25,7 22
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) 16,8

 

 
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) 1,4% 0,9%

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
15:30 мск (13:30 лнд) RUB QIWI — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.08) 458 млрд долл (на 03.08)

 

 

 

 

 RUB МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МегаФон — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 