МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|80 млрд йен
|-50 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
|6,7%
|3,9% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
|721 млрд йен
|-231 млрд йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
|58,2 тыс
|-3,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июль)
|41,2 тыс
|19,3 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июль)
|5,4%
|5,3% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|-0,6%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
|3%
|2,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-0,5%
|0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|2,9%
|3%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,4%
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
|16,5 млрд евро
|18 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
|1,292 млн
|1,31 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
|-0,7%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июль)
|1,173 млн
|1,27 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
|-12,3%
|7,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|213 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
|25,7
|22
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
|16,8
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
|1,4%
|0,9%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|15:30 мск (13:30 лнд)
|RUB
|QIWI — телеконференция менеджмента
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.08)
|458 млрд долл (на 03.08)
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|RUB
|МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МегаФон — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|RUB
|KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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