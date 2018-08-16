МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Акции азиатских технологических компаний за последнее время пережили коррекцию на фоне потока неожиданно плохих новостей. Lenovo, ведущий производитель ПК в Китае, движется в обратном направлении. Ее акции потеряли примерно две трети своей стоимости за последние 3 года, однако в четверг компания сообщила о чистой прибыли в 77 млн долларов за квартал против убытка сопоставимого размера годом ранее.

На этих результатах ее бумаги прибавили 4%. Между тем акции таких китайских технологических гигантов, как Tencent, чьи котировки за последние несколько лет резко выросли, продолжили падение, сообщает Dow Jones.

Инвесторам стоит воспользоваться позитивным фоном вокруг Lenovo, пока не поздно: те несколько трендов, которые в этом году оказали ей поддержку, похоже, вскоре будут исчерпаны.

Мировой рынок ПК в последнее время растет благодаря тому, что компании обновляют свое оборудование после запуска ОС Windows 10. Почти две трети поставок Lenovo в прошедшем квартале пришлось на коммерческие ПК. Однако эта волна продаж может вскоре достигнуть пика и не повторяться еще какое-то время, поскольку цикл замены офисных ПК удлинился. Между тем потребительский рынок вряд ли компенсирует этот разрыв – частные пользователи не стремятся обновлять ПК, так как все больше времени проводят за своими смартфонами.

Кроме того, квартальные результаты Lenovo, похоже, получили разовую поддержку за счет майской покупки 51%-ной доли в бизнесе Fujitsu. Компания не опубликовала данных по выручке Fujitsu, однако, судя по статистике отраслевых продаж, этот японский бренд обеспечил почти половину от 11%-ного роста поставок ПК Lenovo в прошедшем квартале. И хотя убытки Lenovo в бизнесах мобильных телефонов и дата-центров сократились, генерировать значительную прибыль эти подразделения начнут еще не скоро.

Рынок всегда радуется хорошим новостям от таких традиционных производителей ПК, как Lenovo, — в особенности на фоне негатива, сгущающегося над более продвинутыми азиатскими технологическими компаниями. Однако акции компании уже торгуются с мультипликатором 14х к ожидаемой прибыли, и с учетом предстоящих трудностей оценка компании, близкая к 5-летней средней, вряд ли может значительно улучшиться. При этом бумаги таких конкурентов, как HP Inc. и Asustek, торгуются с мультипликатором около 12х.